Утвержден секретный бюджет на ускорение производства противоракет "Хец"

Израильский кабинет министров по закупкам вооружений одобрил выделение засекреченного бюджета на ускорение и расширение производства противоракет "Хец-3".

Министерство обороны сообщило, что в ближайшее время подпишет с концерном "Авиационная промышленность" новый контракт на закупку производимых ею перехватчиков, что позволит нарастить темпы производства и увеличить запасы ракет, имеющихся в распоряжении системы противовоздушной обороны.

В сообщении подчеркивается, что оборонные предприятия уже ведут работу по наращиванию производственных мощностей.

Наращивание производства осуществляется параллельно с выпуском ракет аналогичного типа для Германии.