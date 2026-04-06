Утвержден секретный бюджет на ускорение производства противоракет "Хец"
время публикации: 06 апреля 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 16:31
Израильский кабинет министров по закупкам вооружений одобрил выделение засекреченного бюджета на ускорение и расширение производства противоракет "Хец-3".
Министерство обороны сообщило, что в ближайшее время подпишет с концерном "Авиационная промышленность" новый контракт на закупку производимых ею перехватчиков, что позволит нарастить темпы производства и увеличить запасы ракет, имеющихся в распоряжении системы противовоздушной обороны.
В сообщении подчеркивается, что оборонные предприятия уже ведут работу по наращиванию производственных мощностей.
Наращивание производства осуществляется параллельно с выпуском ракет аналогичного типа для Германии.