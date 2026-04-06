Катарские танкеры со сжиженным газом отказались от попытки пройти Ормузский пролив

Два катарских танкера "Аль-Дайен" и "Рашида" с грузом сжиженного газа прервали попытку прохода через Ормузский пролив, предпринятую в понедельник, 6 апреля.

Танкеры приняли груз в конце февраля, незадолго до начала боевых действий, и в понедельник утром направились к восточному выходу пролива у берегов Омана. Однако около 11 часов утра по израильскому времени они были вынуждены лечь на обратный курс.

В последние дни в среднем через пролив проходят 5-7 судов. Почти три четверти судов, прошедших через пролив с начала блокады, принадлежат Ирану или его "теневому флоту".

Большинство неиранских судов, допущенных к проходу, связаны с Китаем.

Отдельным танкерам из Индии и Пакистана также был разрешён проход по итогам конкретных переговоров. В четверг контейнеровоз французской группы CMA CGM стал первым западным судном, прошедшим через пролив с начала ближневосточного конфликта в конце февраля, а в пятницу после переговоров с иранскими властями проход успешно совершил газовоз под японским флагом.