Минфин пытается отправить систему просвещения на каникулы на три недели в обмен на учебу в июле

Министерство финансов продвигает инициативу по немедленному объявлению трехнедельных каникул в системе просвещения в обмен на учебу в течение трех первых недель июля.

В министерстве выступают с критикой в адрес профсоюзов учителей, блокирующих эту инициативу, и в адрес министерства просвещения, "капитулировавшего перед профсоюзами".

Как сообщает The Marker, министр финансов Бецалель Смотрич намерен добиваться утверждения плана через экстренное законодательство в рамках военной необходимости, чтобы преодолеть противодействие учительских профсоюзов.

Ранее сегодня министерство просвещения объявило, что в четверг и пятницу система образования переходит на дистанционное обучение, а с воскресенья, согласно указаниям Командования тылом и за исключением Севера, можно будет вернуться к очным занятиям в капсульных группах с ротацией, в соответствии с наличием в учебных заведениях защищенных помещений.