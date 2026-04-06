Ущерб от ракетных обстрелов за 36 дней войны не превысил 1,5 млрд шекелей

Согласно текущим оценкам министерства финансов, совокупный ущерб имуществу в результате ракетных обстрелов из Ирана, Йемена и Ливана за 36 дней войны "Рычание льва" составил от 1 до 1,5 миллиардов шекелей.

Это почти в четыре раза меньше ущерба, нанесенного имуществу за 12 дней операции "Народ как лев" летом 2025 года. Основная причина существенного уменьшения ущерба – отсутствие массированных залпов и использование Ираном ракет с кассетными боеголовками. Они могут причинить ущерб на большей площади, но сам ущерб будет менее значимым, чем при попадании боеголовки весом в полтонны-тонну.

Напомним, что прошлым летом совокупный ущерб имуществу оценивался в 5,5 миллиардов шекелей, без учета ущерба научным исследованиям, проводившимся в лабораториях института Вайцмана и больницы "Сорока".

Объем компенсаций муниципалитетам, бизнесам и отправленным в неоплачиваемый отпуск работникам оценивается еще в 7,5 миллиардов шекелей.