Авиакомпания Aegean Airlines отложила возвращение в Израиль до конца июня

Национальный авиаперевозчик Греции, компания Aegean Airlines, сообщила о продлении до 26 июня полетов в Израиль. Отметим, что ранее сообщалось об отмене до начала сентября полетов американских авиакомпаний United Airlines и Delta.

Aegean также отмечает, что вследствие военных действий на Ближнем Востоке цены на авиационное топливо увеличились с 800 до 1750 долларов за тонну. В связи с этим на 7-8% повышаются цены на билеты.