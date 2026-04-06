"Ракевет Исраэль" отобрала часть проекта электрификации железных дорог у испанского подрядчика

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" приняла решение отобрать два участка работ у испанской компании SEMI, в последние десять лет занимающейся проектом электрификации железных дорог.

Электрификация 431-й линии железной дороги, идущей вдоль трассы 431, и отрезка Восточной линии железной дороги между Рош а-Аином и Лодом будет передана израильским компаниям "Лином" и "Бен-Ари".

Согласно сообщению, решение о частичном расторжении контракта и передаче проектов израильским компаниям было принято "в связи с систематическими нарушениями соглашения со стороны SEMI, включая срыв сроков сдачи и неустранение нарушений после получения предупреждений".

Каждый из изымаемых участков имеет протяжённость около 50 км из 1 450 км путей, охваченных проектом электрификации. На сегодняшний день завершено 75% проекта; у SEMI остаётся ещё около 400 километров путей, не готовых к сдаче и находящихся на разных стадиях выполнения.