Банк "Апоалим" повышает комиссию для пользователей платежного приложения Bit
время публикации: 06 апреля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 08:36
Банк "Апоалим", владеющий платежным приложением Bit, повысит с 1 мая комиссию для пользователей с крупным оборотом средств.
Напомним, что комиссия для пользователей, получающих на Bit более 25 тысяч шекелей в год была введена в январе 2025 года, и составляла 0,6%.
После подорожания размер комиссии будет составлять 0,8%.
В банке подчеркивают, что комиссию платят только 7% пользователей, в основном – бизнесы.