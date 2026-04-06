x
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 08:51
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Банк "Апоалим" повышает комиссию для пользователей платежного приложения Bit

время публикации: 06 апреля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 08:36
Банк "Апоалим" повышает комиссию для пользователей платежного приложения Bit
Фото: снимок экрана / NEWSru.co.il

Банк "Апоалим", владеющий платежным приложением Bit, повысит с 1 мая комиссию для пользователей с крупным оборотом средств.

Напомним, что комиссия для пользователей, получающих на Bit более 25 тысяч шекелей в год была введена в январе 2025 года, и составляла 0,6%.

После подорожания размер комиссии будет составлять 0,8%.

В банке подчеркивают, что комиссию платят только 7% пользователей, в основном – бизнесы.

Экономика
