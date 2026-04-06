Румыния угрожает расторгнуть контракт с "Эльбитом" из-за задержки в поставках

Министр обороны Румынии Раду Мирутэ заявил на этой неделе о том, что в Бухаресте рассматривают возможность расторжения крупного контракта с израильским оборонным концерном "Эльбит Маарахот", подписанного в 2022 году, сообщает Reuters.

Контракт на сумму 180 миллионов долларов с опцией увеличения до 427 миллионов долларов предусматривает поставку Румынии разведывательно-наблюдательных БПЛА Watchkeeper X, европейской версии находящегося на вооружении ЦАХАЛа БПЛА Hermes 450.

Контракт, подписанный в 2022 году, предусматривал начало поставок в 2025 году. Мирутэ сообщил, что израильская компания трижды запрашивала отсрочки, ссылаясь на форс-мажор, и что его ведомство приняло первые два запроса. По его словам, накопленные штрафы за просрочку составляют в общей сложности около 70 млн долларов.

«Мы изучаем вопрос о том, захотим ли мы расторгнуть этот контракт», - заявил Мирутэ журналистам, подчеркнув, что "некоторые виды вооружений обладают техническими характеристиками, которые при получении с опозданием в несколько лет уже утрачивают актуальность"