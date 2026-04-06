Экономика

Yes вводит просмотр рекламы на платформе VOD

время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:13
Sraya Diamant/Flash90

Компания многоканального спутникового телевидения Yes сообщила, что начиная с 10 мая 2026 года трансляция на стриминговой платформе yes+ будет включать рекламу и продвижение товаров и контента

"Это изменение позволит нам продолжать инвестировать в качественный контент и развитие сервиса, сохраняя при этом высокое качество просмотра", - говорится в обращении для потребителей.

При этом компания не планирует снижать тариф подписку. Напротив, рассматривается введение более дорогого "безрекламного" тарифа в будущем.

