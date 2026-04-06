Штат Вашингтон ввел налог на миллионеров

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон подписал закон, вводящий налог в размере 9,9% с дохода жителей штата, превышающего 1 миллион долларов.

Закон вступит в силу с 1 января 2028 года, сбор налога начнется в 2029 году.

По данным Wall Street Journal, ожидаемые поступления от нового налога превысят 3 млрд долларов в год.

Поступления от налога пойдут на расширение налогового кредита для работающих семей , а также на отмену с 2029 года налога с продаж на подгузники, средства гигиены и безрецептурные лекарства, на поддержку дошкольных учреждений и бесплатного питания для учеников с детского сада по 12-й класс.

Законодатели-демократы называют пакет мер наиболее значимой налоговой реформой за всю историю штата. Они представляют её как шаг к тому, чтобы те, у кого больше возможностей, вносили больший вклад в общие нужды. Часть руководителей частного сектора поддержала позицию, согласно которой акцент на высоких доходах может предотвратить более обременительное повышение налогов на бизнес.

Ранее схожий закон на миллионеров был принят в Калифорнии, что спровоцировало массовый переезд бизнесов в Техас, Флориду и другие штаты.