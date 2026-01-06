Минфин проводит первое после прекращения огня в Газе размещение гособлигаций

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг проводит во вторник, 6 января, первое размещение государственных облигаций в иностранной валюте с момента вступления в силу прекращения огня в секторе Газы.

Это регулярное ежегодное размещение, и впервые за два года оно проводится в период относительного затишья в сфере безопасности, когда премия за риск Израиля находится на минимальном уровне за последние два года.

Руководство управления аудита провело серию встреч с институциональными инвесторами из США, Азии и Европы.

В рамках эмиссии будут выпущены долларовые облигации трех серий: со сроком погашения в 5, 10 и 30 лет. В марте 2024 года, на фоне необходимости увеличить заимствования в связи с боевыми действиями, объем привлечения в рамках крупного публичного размещения достиг 8 млрд долларов, а в феврале снизился до 5 млрд. Сейчас Минфин намерен привлечь от 4 до 5 млрд долларов в зависимости от спроса в течение дня. Размещение завершится с закрытием торгов в США.

В последние месяцы наблюдается существенное снижение премии за риск для израильских облигаций, однако она еще не вернулась к довоенным уровням. Премия CDS (страховка от дефолта) по 10-летним облигациям Израиля сейчас составляет около 100 пунктов, тогда как до войны она колебалась в районе 80-85 пунктов.

Премия за риск также отражается в спреде между ставками по долларовым облигациям Израиля и аналогичным американским бумагам. Спред по 10-летним облигациям относительно США в период боевых действий достигал 160 пунктов, но сейчас составляет около 80-90 пунктов, возвращаясь к довоенным уровням.