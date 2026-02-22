Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 февраля, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Дожди на севере, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 9-20, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-четверг – дождливо. В пятницу-субботу будет прохладно и солнечно.