Бывшие работники Google обвиняются в шпионаже в пользу Ирана

Трое граждан Ирана, работавших и проживавших в Сан-Хосе, Калифорния, предстали перед судом по обвинению в краже коммерческих тайн у корпорации Google и ряда других технологических компаний с последующей передачей секретных данных третьим лицам, в том числе в Иран.

Двое обвиняемых, Самане Гандали (41) и ее сестра Сорур Гандали (32), работали в Google. Младшая сестра затем перешла работать в Intel. Муж старшей, Мохаммадджавад Хосрави (40 лет), работал в Qualcomm.

Согласно министерству юстиции США, "в рамках предполагаемой схемы фигуранты дела использовали служебный доступ для получения конфиденциальной информации, перекачивали секретные документы, в том числе связанные с безопасностью процессоров, криптографией и другими технологиями, из Google и прочих компаний на несанкционированные сторонние и личные ресурсы, и передавали их в Иран"

В случае обвинительного приговора каждому из фигурантов грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов по каждому эпизоду кражи коммерческих тайн, а также до 20 лет заключения и штраф до 250 000 долларов за воспрепятствование правосудию.

Напомним, что в январе 2026 года другой бывший инженер Google Линьвэй Дин был осужден в США за хищение тысяч конфиденциальных документов компании с целью создания стартапа в Китае.