Армия Пакистана нанесла удары по целям на территории Афганистана

В ночь на воскресенье, 22 февраля, напряженность между Пакистаном и Афганистаном резко выросла: Исламабад заявил о трансграничных ударах по целям на территории Афганистана в ответ на серию недавних терактов в Пакистане.

По версии пакистанских властей, удары были "разведывательно-обусловленными и выборочными" и были направлены против лагерей боевиков, связанных с пакистанскими талибами и аффилированными структурами.

Как уточняет Reuters, Пакистан сообщил о поражении объектов, которые, по данным Исламабада, использовались боевиками, действующими против пакистанских силовиков.

Афганские власти (движение "Талибан") традиционно отвергают обвинения в предоставлении своей территории для атак на Пакистан.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на афганские источники сообщает, что пакистанские удары пришлись по восточным приграничным провинциям, в том числе Пактике и Нангархару, и привели к жертвам.

Эскалация произошла на фоне всплеска атак внутри Пакистана. AP сообщает, что накануне в районе Банну (провинция Хайбер-Пахтунхва) смертник атаковал колонну сил безопасности, погибли двое военных, включая подполковника. По оценке Исламабада, организаторы подобных атак могут находиться на афганской территории.

Пакистанские официальные лица заявляют, что располагают данными о координации части атак "из-за границы" и призывают афганские власти пресечь деятельность группировок, действующих против Пакистана. Кабул эти обвинения неоднократно отвергал.