Ближний Восток

Виткофф о ситуации вокруг Ирана: Трамп "удивлен, почему они не капитулировали"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 22 февраля 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 05:44
Виткофф о ситуации вокруг Ирана: Трамп "удивлен, почему они не капитулировали"
Yonatan Sindel/Flash90

Стив Виткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, в интервью Fox News прокомментировал иранскую тему.

По словам Виткоффа, Трамп "удивлен, почему они не капитулировали" – президент "задается вопросом", почему при нынешнем давлении и "таком количестве военно-морской силы" в регионе Тегеран не обращается к Вашингтону с заявлением: "Мы объявляем, что не хотим вооруженного противостояния".

Портал Axios ранее опубликовал материал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается широкий спектр вариантов действий в отношении Ирана – от попытки заключить новое ядерное соглашение до силовых сценариев. По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Белый дом готов рассмотреть вариант, при котором Тегерану может быть позволено лишь "символическое" обогащение урана, если это будет исключать путь к созданию ядерного оружия.

Одновременно, как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных собеседников, Пентагон представил Трампу несколько военных опций, включая сценарий, предусматривающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей руководства. Один из источников подтвердил: такой план был представлен Трампу несколько недель назад, однако решение не было принято.

Ближний Восток
