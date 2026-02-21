Олимпиада. В медальном зачете победила сборная Норвегии
время публикации: 21 февраля 2026 г., 23:27 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 23:27
Победителями медального зачета олимпиады стала сборная Норвегии.
Норвежцы завоевали 18 золотых, по 11 серебряных и бронзовых медалей.
6 золотых медалей завоевал Йоханнес Клебо, ставший первым лыжником, выигравшим все гонки одной олимпиады.
На втором месте американцы (11 + 12 + 9).
Сборная Нидерландов (10 + 7 + 3) обошла итальянцев (10 + 6 + 14) и поднялась на третье место.
Завтра будут разыграны пять комплектов медалей.
Ссылки по теме