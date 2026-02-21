Берлинале подвел итоги: угрозы палестинского режиссера, усталый Вим Вендерс и приз семье из Анкары

76-й Берлинский кинофестиваль подвел итоги. Все десять дней фестиваля смотр сотрясала тема Газы. Началось все с того, что немецкий режиссер Вим Вендерс, возглавляющий международное жюри Берлинале, отказался отвечать на вопрос одно из журналистов о Газе. Вендерс сказал, что кино про эмпатию, а политика – совсем нет. Поэтому он бы предпочел, чтобы фестиваль занимался именно кино. В ответ поднялась волна возмущения и хейта в адрес фестиваля и Вендерса. Директору фестиваля Трише Таттл пришлось призывать всех успокоиться в открытых письмах. На церемонии закрытия не обошлось без отголосков этого скандала. Сначала в своей приветственной речи Триша Таттл снова напомнила кинематографистам, что Берлинале – площадка для диалога, а не для принуждения. "Свобода слова на Берлинале – это множество голосов, – сказала она. – Иногда они злые, иногда противоречивы. И эта сложность отражается на Берлинале. Все фильмы отражают глубокую озабоченность кинематографистов тем, что происходит в мире. И если Берлинале эмоционально обвиняли, это не провал Берлинале, это значит, что Берлинале делал свою работу".

Уже во время раздачи призов в параллельных программах некоторые кинематографистов отказались согласиться с примирительным призывом Триши Таттл. Режиссерка ливанского происхождения Мари-Роуз Оста, получившая награду за свой короткометражный фильм "Someday, a child" поспешила отметить со сцены, что Израиль продолжает бомбить Ливан, и призвала поддержать всех детей – и в Ливане, и в Газе. Не менее эмоциональным оказался и режиссер фильма "Хроники оккупации" Абдалла аль-Хатиб, который получил приз в секции "Перспективы". аль-Хатиб вышел на сцену в арафатке и с палестинским флагом в руках, заявил, что у него, в отличие от Триши Таттл, нет привилегии читать с суфлера, обвинил правительство Германии в соучастии в геноциде в Газе и сообщил: "Палестина будет свободна. И однажды у нас будет фестиваль в Газе. Мы будем говорить о политике прежде кино, о сопротивлении прежде обсуждений искусства. Палестина помнит. Мы запомним всех, кто был за нас. И всех, кто был против нас. Тех, кто выбрал стоять за наше право жить с достоинством. И тех, кто предпочел промолчать".

Без слов, но выразительно поддержала хор пропалестинских голосов на церемонии награждения и постановщица болгарского фильма "Синий цветок" Женевьева Дюлюде-Де Селе, которая вышла на сцену получать приз за лучший сценарий в значке с флагом Палестины и призвала всех обратить на это внимание.

Все эти перфомансы не дали Виму Вендерсу просто объявить награждение главными призами. "Нам нужно поговорить", – сказал он, присел на подлокотник дивана на сцене и заявил, что ему бы очень хотелось, чтобы активисты все-таки не воспринимали несогласных с ними своими врагами.

А главные призы распределились так.

Серебряный медведь за лучшую женскую роль получила Сандра Хюллер за выдающуюся работу в картине "Роуз". Действие фильма происходит в XVII веке после Тридцатилетней войны. Героиня Хюллер, переодеваясь мужчиной, пытается построить новую жизнь после десятилетия на фронте. Но традиционное общество не готово ее принять. "Все что вы говорите, правда, – сказала Хюллер со сцены. – Вот это и важно: все здесь могут говорить свою правду".

Серебряный медведь за лучшую режиссуру достался картине Гранта Гии "Всем нравится Билл Эванс" – биографической драме о легендарном джазовом музыканте Билле Эвансе, роль которого сыграл Андерс Даниэльсен Ли.

Приз жюри Берлинале достался картине "Королева у моря" Лэнса Хаммера – семейной драме о том, как три поколения одной семьи переживают мучительное увядание любимой жены, мамы и бабушки. Серебряный медведь за роль второго плана получили исполнительница роли страдающей от прогрессирующей деменции Лесли (Анна Калдер-Маршалл) и сыгравший ее мужа Мартина Том Кортни.

Большой приз жюри достался ленте турецкого режисера Армина Алпера "Спасение" – драма о закрытой общине и давлении предрассудков и ярости. Алпер в своей речи напомнил, что самое страшное в сложной ситуации, это остаться в одиночестве. И обратился со сцены к палестинцам в Газе, иранцам, страдающим от тирании и всем политическим заключенным в Турции: "Вы не одни".

И, наконец, "Золотой медведь" Берлинале достался картине Илькера Чатака "Желтые письма" о семье в Анкаре, жизнь которой проходит в тени политических несвобод, которые косвенно, но приводят к ее разрушению.