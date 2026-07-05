x
05 июля 2026
|
последняя новость: 19:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июля 2026
|
05 июля 2026
|
последняя новость: 19:38
05 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Air Haifa будет выполнять до десяти рейсов в день из "Бен-Гуриона" в Эйлат

Авиация
Эйлат
время публикации: 05 июля 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 19:47
Air Haifa будет выполнять до десяти рейсов в день из "Бен-Гуриона" в Эйлат
Sharon Leibel/Flash90

Авиакомпания Air Haifa объявила о планах открыть новый внутренний маршрут между аэропортом "Бен-Гурион" и аэропортом "Рамон" под Эйлатом. Запуск рейсов намечен на конец октября 2026 года и зависит от получения необходимых временных слотов, сообщает The Jerusalem Post.

Компания рассчитывает выполнять до 10 рейсов в день между центральной частью Израиля и Эйлатом. Расписание и стоимость билетов будут опубликованы после распределения слотов, тогда же начнется продажа билетов.

В Air Haifa отмечают, что открытие нового маршрута является частью стратегии расширения компании. За последние полтора года аэропорт Хайфы стал ее региональной операционной базой с полетами по нескольким направлениям.

По словам представителей авиакомпании, выход на маршрут "Бен-Гурион" – "Рамон" призван обеспечить жителям центра Израиля, Эйлата и регионального совета Эйлот более доступное авиасообщение после существенного сокращения количества рейсов в Эйлат, последовавшего за закрытием аэропортов "Сде-Дов" и "Эйлат".

Одновременно с расширением маршрутной сети компания планирует в течение ближайшего года получить еще два самолета ATR 72-600, увеличив свой парк до восьми воздушных судов.

Кроме того, Air Haifa намерена увеличить объем перевозок из аэропорта Хайфы примерно на 40% в предстоящем зимнем сезоне за счет расширения расписания, увеличения частоты рейсов и количества пассажирских мест.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 февраля 2026

Минтранс опубликовал тендер на регулярные рейсы в Эйлат
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 февраля 2026

"Гистадрут" объявил трудовой конфликт в авиации из-за прихода Wizz Air в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 декабря 2025

Air Haifa открывает рейсы в Софию для любителей горнолыжного отдыха
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июня 2025

Авиакомпания Air Haifa продолжит совершать рейсы из Ларнаки до 1 июля