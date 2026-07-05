Air Haifa будет выполнять до десяти рейсов в день из "Бен-Гуриона" в Эйлат

Авиакомпания Air Haifa объявила о планах открыть новый внутренний маршрут между аэропортом "Бен-Гурион" и аэропортом "Рамон" под Эйлатом. Запуск рейсов намечен на конец октября 2026 года и зависит от получения необходимых временных слотов, сообщает The Jerusalem Post.

Компания рассчитывает выполнять до 10 рейсов в день между центральной частью Израиля и Эйлатом. Расписание и стоимость билетов будут опубликованы после распределения слотов, тогда же начнется продажа билетов.

В Air Haifa отмечают, что открытие нового маршрута является частью стратегии расширения компании. За последние полтора года аэропорт Хайфы стал ее региональной операционной базой с полетами по нескольким направлениям.

По словам представителей авиакомпании, выход на маршрут "Бен-Гурион" – "Рамон" призван обеспечить жителям центра Израиля, Эйлата и регионального совета Эйлот более доступное авиасообщение после существенного сокращения количества рейсов в Эйлат, последовавшего за закрытием аэропортов "Сде-Дов" и "Эйлат".

Одновременно с расширением маршрутной сети компания планирует в течение ближайшего года получить еще два самолета ATR 72-600, увеличив свой парк до восьми воздушных судов.

Кроме того, Air Haifa намерена увеличить объем перевозок из аэропорта Хайфы примерно на 40% в предстоящем зимнем сезоне за счет расширения расписания, увеличения частоты рейсов и количества пассажирских мест.