Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде

Окружная комиссия Южного округа по проектированию и строительству утвердила к подаче протестов план реновации комплекса Бней-Брит-Цизлинг, в рамках которого будут снесены старые четырехэтажные дома на 192 квартиры.

На их месте возведены восемь новых зданий, включая пять 29-этажных высоток, в которых будут в общей сложности 832 новых единицы жилья, торговые площади и общественные помещения.

40% квартир будут малогабаритными: 20% - до 55 кв. м и еще 20% - площадью 56-80 кв. м. Кроме того, будет разрешено обустройство отдельных жилых блоков площадью до 25 кв. м в квартирах площадью более 100 кв. м.

Помимо увеличения предложения жилья, проект должен существенно изменить силуэт застройки и облик одной из главных транспортных артерий Ашдода

Комиссия также подчеркнула, что в квартале Вав существует значительный дефицит площадей общественного назначения. План включает общественную территорию, которая позволит построить школу на 12 классов - шаг, призванный удовлетворить потребности ожидаемого населения и продолжить импульс реновации в квартале.