В Израиле предъявлено обвинение еще одному гражданину Таджикистана в шпионаже в пользу Ирана

Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 33-летнего Бехруза Шахрива Додоваева, гражданина Таджикистана, незаконно находившегося в Израиле. Он обвиняется в шпионаже в пользу Ирана, контактах с иностранным агентом и передаче информации врагу с целью нанести ущерб безопасности государства.

Согласно обвинению, в феврале-июне 2026 года Додоваев поддерживал связь через Telegram с представителями иранской разведки, действовавшими под именами "Анна", "Ури" и "Полина". По версии прокуратуры, он за криптовалюту систематически собирал и передавал сведения о стратегических и военных объектах в Израиле.

В частности, как утверждает прокуратура, Додоваев передавал данные о местах падения ракет во время операции "Львиный рык", снимал порт Хайфы и предприятие "Эльбит Маарахот". В обвинительном заключении также говорится, что он опасался получить тюремный срок, как другие исполнители заданий, и пытался прекратить работу, однако после угрозы немедленного разрыва связи согласился продолжить выполнять задания за плату.

Кроме того, Додоваев, по версии прокуратуры, участвовал в попытках иранской разведки расширить агентурную сеть в Израиле: он распространял десятки объявлений, замаскированных под легальные объявления о работе, в районах проживания мигрантов в Ашдоде и Тель-Авиве, чтобы привлечь новых исполнителей к аналогичным заданиям.

Это второе за последние дни дело о предполагаемой работе гражданина Таджикистана на иранскую разведку. Ранее сообщалось о задержании Бехруза Собиргона, гражданина Таджикистана с российским паспортом, который, по подозрению следствия, также выполнял задания иранских агентов: документировал места падения иранских ракет, собирал сведения о башнях Азриэли, снимал порт Хайфы и пытался фотографировать чувствительный оборонный объект на севере страны.