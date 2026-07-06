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Израиль

ЦАХАЛ: в деревне Хадата на юге Ливана обнаружены более 150 единиц оружия

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июля 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 11:12
ЦАХАЛ: в деревне Хадата на юге Ливана обнаружены более 150 единиц оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 401-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают операции по устранению угроз в "зоне безопасности" на юге Ливана.

По данным армии, за последний месяц израильские военные установили оперативный контроль в районе деревни Хадата. В ЦАХАЛе заявляют, что эта деревня использовалась организацией "Хизбалла" как один из центров для террористической деятельности.

В ходе операций в Хадате были уничтожены более 90 объектов террористической инфраструктуры, ликвидированы свыше 20 боевиков и обнаружены более 150 единиц оружия, включая гранатометы RPG, противотанковые ракеты, пулеметы и автоматы Калашникова.

Израиль
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