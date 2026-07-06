ЦАХАЛ: в деревне Хадата на юге Ливана обнаружены более 150 единиц оружия

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 401-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают операции по устранению угроз в "зоне безопасности" на юге Ливана.

По данным армии, за последний месяц израильские военные установили оперативный контроль в районе деревни Хадата. В ЦАХАЛе заявляют, что эта деревня использовалась организацией "Хизбалла" как один из центров для террористической деятельности.

В ходе операций в Хадате были уничтожены более 90 объектов террористической инфраструктуры, ликвидированы свыше 20 боевиков и обнаружены более 150 единиц оружия, включая гранатометы RPG, противотанковые ракеты, пулеметы и автоматы Калашникова.