"Шуферсаль" повышает стоимость доставки до уровня, установленного конкурентами

Торговая сеть "Шуферсаль" повысила плату за доставку при онлайн заказов с 30 до 36 шекелей, ровно того же уровня, до которого ранее повысили плату за доставку сети "Виктори" и "Рами Леви Шивук а-Шикма".

В «Шуферсаль объяснили повышение цены «существенным ростом операционных издержек и расходов на доставку».

Сеть также подчеркнула, что "по-прежнему продолжает субсидировать плату за услугу в рамках обязательств перед клиентами".

Следует отметить, что недавно в ходе судебного разбирательства было опубликовано, что реальная стоимость доставки для сети "Шуферсаль" составляет 56 шекелей, тогда как сама сеть взимает 30 шекелей. Фактически все сети субсидируют стоимость доставки даже после повышения взимаемой с клиентов платы.