Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Эль-Аля" из-за завышения цен во время войны

Судья окружного суда Центрального округа в Лоде Рами Хаймович отклонил ходатайство авиакомпании "Эль-Аль" о приостановке рассмотрения запроса на принятие представительского иска, поданного против нее в связи с завышением цен на авиабилеты во время войны.

Компания утверждала, что решение о представительском иске следует принимать только после того, как завершатся процедуры административного правоприменения, начатые антимонопольным управлением в феврале 2026 года.

Иск на сумму 121 миллион шекелей был подан за полгода до объявления антимонопольного управления о намерении оштрафовать "Эль-Аль". Истцы утверждают, что авиакомпания воспользовалась кризисной ситуацией на рынке, возникшей вследствие войны, уходом иностранных авиакомпаний с израильских маршрутов, а также своим исключительным положением на рынке, чтобы взимать завышенные цены.

Следует отметить, что антимонопольное управление уведомило суд, что рассмотрение представительского иска не помешает административному разбирательств, и что судебные процедуры, дополняющие его деятельность, имеют важное значение.