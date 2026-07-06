x
06 июля 2026
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 11:25
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Эль-Аля" из-за завышения цен во время войны

Судебные решения
El Al
время публикации: 06 июля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 10:59
Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Эль-Аля" из-за завышения цен во время войны
Tomer Neuberg/Flash90

Судья окружного суда Центрального округа в Лоде Рами Хаймович отклонил ходатайство авиакомпании "Эль-Аль" о приостановке рассмотрения запроса на принятие представительского иска, поданного против нее в связи с завышением цен на авиабилеты во время войны.

Компания утверждала, что решение о представительском иске следует принимать только после того, как завершатся процедуры административного правоприменения, начатые антимонопольным управлением в феврале 2026 года.

Иск на сумму 121 миллион шекелей был подан за полгода до объявления антимонопольного управления о намерении оштрафовать "Эль-Аль". Истцы утверждают, что авиакомпания воспользовалась кризисной ситуацией на рынке, возникшей вследствие войны, уходом иностранных авиакомпаний с израильских маршрутов, а также своим исключительным положением на рынке, чтобы взимать завышенные цены.

Следует отметить, что антимонопольное управление уведомило суд, что рассмотрение представительского иска не помешает административному разбирательств, и что судебные процедуры, дополняющие его деятельность, имеют важное значение.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 февраля 2026

"Эль-Аль" получит еще один штраф за свои действия во время войны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

"Эль-Аль" заплатит 60 млн шекелей по антимонопольному делу двадцатилетней давности
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 февраля 2026

Авиакомпании "Эль-Аль" грозит штраф в 121 млн шекелей за завышение цен во время войны