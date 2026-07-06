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Пресса

"Калькалист": отказ от запрета на порно ставит под угрозу закон о реформе вещания

СМИ
Законы
Кнессет
время публикации: 06 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 12:45
"Калькалист": отказ от запрета на порно ставит под угрозу закон о реформе вещания
Yonatan Sindel/Flash90

Законопроект министра связи Шломо Караи ("Ликуд") о реформе вещания оказался под угрозой из-за разногласий внутри коалиции, пишет Цви Зрахия в экономическом издании "Калькалист".

По сведениям издания, юридическая советница Кнессета Сагит Афик отклонила требование ультраортодоксальных партий вернуть в законопроект статьи, касающиеся запрета на распространение порнографических материалов и трансляций по субботам через государственное приложение, которое должно заменить "Идан Плюс".

Раввины ШАС заявили, что выступают против закона, если в нем не будет запрета на трансляцию непристойных материалов и вещание по субботам через госплатформу.

Афик заявила на заседании комиссии по вещанию, что юридическая служба Кнессета заранее предупреждала о проблеме при исключении этих статей из законопроекта. По ее словам, попытка вернуть их "через черный ход" неприемлема в рамках законодательной процедуры, поскольку речь идет о "новой теме".

"Калькалист" отмечает, что без поддержки ШАС и "Яадут а-Тора" у коалиции может не быть большинства для утверждения "закона о вещании" во втором и третьем чтениях до ожидаемого роспуска Кнессета (16 июля).

Ранее ШАС и коалиция договорились о продвижении закона Караи в обмен на поддержку так называемого "закона о рабочих местах", который должен вернуть Главному раввинату монополию в сфере кашрута и создать сотни новых ставок инспекторов кашрута.

Пресса
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