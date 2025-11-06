Стартап Aramis Евгения Диброва и Надира Изреэля оценили в $6,1 млрд

Израильская стартап-компания Aramis Security, создавшая платформу для защиты критически важных корпоративных систем, провела очередной раунд мобилизации капитала, получив от инвесторов 435 миллионов долларов исходя из стоимости компании в 6,1 миллиарда долларов, на 1,8 миллиарда больше, чем в рамках прошлого раунда год назад.

Раунд мобилизации возглавил фонд Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives. Также в нем участвовали CapitalG (венчурный фонд Google), Evolution Equity Partners и другие инвесторы.

Штат компании, созданной в 2016 году Евгением Дибровым (гендиректор) и Надиром Изреэлем (технический директор), составляет около 850 человек. Среди ее клиентов – 40 компаний из списка Fortune 100, включая 7 из 10 компаний Fortune 10.

Годовой повторяющийся доход компании (доходы от абонентов предоставляемых услуг) вырос за год с 200 миллионов долларов до 300 миллионов долларов.