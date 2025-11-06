x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
последняя новость: 07:52
06 ноября 2025
Экономика

Война iPhone 17: сеть "Виктори" опускает цену еще ниже

Потребление
Apple
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:36
Война iPhone 17: сеть "Виктори" опускает цену еще ниже
AP Photo/Alexander F. Yuan

После того, как сеть ультраортодоксальных супермаркетов "Ошер Ад" объявила о продаже в своих филиалах смартфонов iPhone 17 по цене на сотни шекелей ниже, чем в магазинах электротоваров и на 1100 шекелей ниже, чем у официального поставщика, к ней присоединилась сеть супермаркетов "Виктори".

В "Виктори" опустили цену еще на 100 шекелей по сравнению с ценой в "Ошер Ад", и добавили в сделку защитное стекло, зарядное устройство и чехол. При этом подчеркивается, что купить прибор можно будет только за наличные или кредитную карту. Купоны и подарочные карты к оплате в этом случае приниматься не будут.

Израильские лаборатории iDigital обслуживают и приборы параллельного импорта, однако следует иметь в виду, что они могут иметь комплектацию, отличную от поставляемых в Израиль напрямую.

Экономика
