ICL откажется от права вето на передачу разработки минералов Мертвого моря за 8 млрд шекелей

Компания ICL (бывшая "Химикалим ле-Исраэль") и офис главного аудитора министерства финансов согласовали вопрос завершения концессии компании на разработку полезных ископаемых в Мертвом море, которая должна истечь в 2030 году.

В рамках договоренностей компания согласилась отказаться от права вето в рамках тендерной процедуры и обязалась не возражать против намерения министерства изменить закон о концессии.

Когда предприятия Мертвого моря были приватизированы в 1990-х годах, за ICL осталось право вето, в рамках которого после публикации результатов тендера компания может подать аналогичное предложение и сохранить владение концессией. Более того, это право было закреплено законодательно, так что его отмена требует изменения закона.

Взамен на отказ от права вето государство согласилось возместить компании стоимость активов на сумму 2,54 миллиарда долларов (около 8 миллиардов шекелей), а также компенсировать расходы на уборку соли со дна бассейнов предприятия

Компания, в свою очередь, передаст государству полную информацию о территории и предприятиях и обязуется к полностью сотрудничать в процессе проведения тендера.

Тендер должен быть объявлен не позднее лета 2026 года, а победитель выбран не позднее конца 2027 года.

Изменения в законодательстве и проведение нового тендера должны позволить государству существенно повысить поступления в госказну от добычи полезных ископаемых в районе Мертвого моря.

В частности, правительство намерено взимать с нового победителя плату за использование воды, которая откачивается из самого Мертвого моря, чтобы сократить расход воды, а также плату за полупресную воду, откачиваемую из окрестностей Мертвого моря, которая оценивается в 40 млн шекелей в год. Кроме того, планируется сократить площадь концессии, вернув во владение государства около 50% территорий.