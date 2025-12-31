Спикер Кнессета Амир Охана вновь проголосовал с оппозицией, возмутив религиозные партии

Спикер Кнессета Амир Охана вместе с оппозицией проголосовал за поправку, в которой дается определение гендерной дискриминации.

Поправка, в которой говорится о дискриминации по гендерному признаку, сексуальной ориентации и религиозным убеждениям, была предложена депутатами от "Еш Атид" Йораем Лахав-Херцану и Ясмин Фридман.

Представители "Яадут а-Тора" заявили журналистам, что "Ликуд" не только не выполняет свои обещания партнерам по коалиции, касающиеся закона о призыве, но и неделю за неделей представитель "Ликуда" голосует за законопроекты, противоречащие основам еврейской идентичности государства и нарушающие статус-кво.

24 декабря Охана проголосовал за законопроект о гражданских браках, предложенный оппозицией. Законопроект был отклонен большинством голосов, а сам спикер подвергся резким нападкам со стороны религиозных партий.

Амир Охана является открытым геем. На торжественные церемонии в Кнессете, на которые приглашаются парламентарии с семьями, он приходит вместе со своим супругом Алоном Хададом и детьми.