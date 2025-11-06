Верховный суд отменил решение, которое могло вернуть наемным работникам 664 млн шекелей налогов

Верховный суд постановил, что налоговое управление правильно взимало налог с наемных работников, отчислявших средства в пенсионные кассы.

Двумя голосами против одного (Офера Гроскопфа и Гилы Канафи-Штейниц против Алекса Штайна) Верховный суд отменил решение Окружного суда Центрального округа в Лоде принять к рассмотрению в качестве представительского иск о распространении на наемных работников льготы, до сих пор предоставлявшейся только самозанятым.

В иске на сумму 664 млн шекелей истцы утверждали, что Налоговое управление отказывает наемным работникам в льготе в рамках пенсионных накоплений из-за ошибочного толкования закона, а именно статьи 45а(д)(2)(б)(2)(б) Ордонанса о подоходном налоге, которая предоставляет налоговые льготы за взносы в пенсионные накопления при определенных условиях.

Судьи признали, что толкование закона, предлагаемое истцами, возможно, но постановили, что оно "приведет к существенному изменению в законе и будет иметь широкомасштабные последствия на практике", и что "иногда нужно отступить от буквы закона, чтобы не нанести ущерба цели законодательства".

Судья Гроскопф отметил, что толкование подпункта пятой степени в основной статье "похоже на зашифрованный код, написанный для посвященных", однако "рассмотрение цели спорной статьи однозначно поддерживает позицию Налогового управления".