Экономика

Сингапур закупает израильские БПЛА Hermes 900

время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:04
Сингапур закупает израильские БПЛА Hermes 900
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Министерство обороны Сингапура объявило о покупке в рамках программы SAF2040 по укреплению сингапурских ВВС партии БПЛА Hermes 900 MALE израильского концерна "Эльбит Маарахот".

Новые беспилотники должны прийти на смену Hermes 450, находящимся на вооружении ВВС Сингапура последние два десятилетия.

Следует отметить, что "Эльбит" объявлял о сделке около месяца назад без указания заказчика, сообщив лишь что сумма поставок составит 120 миллионов долларов.

