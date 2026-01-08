x
Израиль

Комиссия по УДО сообщила о сокращении срока заключения Фаины Киршенбаум

НДИ
время публикации: 08 января 2026 г., 17:18
Комиссия по УДО сообщила о сокращении срока заключения Фаины Киршенбаум
Miriam Alster/FLASH90

Комиссия по условно-досрочному освобождению утвердила в четверг, 8 января, сокращение срока тюремного заключения бывшей заместительницы министра внутренних дел и бывшей генерального секретаря партии "Наш Дом Израиль" Фаины Киршенбаум. Ожидается, что Киршенбаум будет освобождена из тюрьмы до февраля, сообщает "Маарив".

Киршенбаум отбывает наказание в тюрьме "Неве-Тирца": в марте 2021 года она была приговорена к десяти годам тюремного заключения за взяточничество и коррупцию, позднее Верховный суд снизил приговор до семи с половиной лет тюрьмы. Отбывать наказание Киршенбаум начала в конце 2021 года.

В ноябре президент Ицхак Герцог принял решение сократить срок заключения для Фаины Киршенбаум: в полномочия президента страны входит амнистия заключенных, ограничение срока пожизненного заключения, а также возможность сократить срок для явки в комиссию по условно-досрочному освобождению – что и было сделано в данном случае.

Фаина Киршенбаум смогла подать в комиссию по УДО в декабре 2025 года вместо мая 2026 года, как предполагалось изначально. Принимая решение, президент полагался на профессиональные заключения министерства юстиции и министра юстиции Ярива Левина.

Комиссия по УДО указала, что прокуратура также согласилась с сокращением срока заключения для Киршенбаум, принимая во внимание пройденную ей программу реабилитации, волонтерскую работу, искреннее раскаяние и возраст бывшей чиновницы. После освобождения Фаина Киршенбаум должна будет отмечаться в полиции раз в две недели, а в ночное время на нее будет распространяться домашний арест.

