x
08 января 2026
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 17:18
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Самарии группа израильтян напала на арабов, есть пострадавшие. Задержаны подозреваемые

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 08 января 2026 г., 16:32 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 16:54
В Самарии группа израильтян напала на арабов, есть пострадавшие. Задержаны подозреваемые
Wisam Hashlamoun/Flash90

Пресс-службы ЦАХАЛа и полиции сообщили, что в район перекрестка Шавей-Шомрон в Самари были направлены силы безопасности после сообщения о десятках израильтян в масках, которые наносили ущерб имуществу арабов.

Были подожжены автомобили с палестинскими номерными знаками. Кроме того, было совершено нападение на одного из водителей. В результате инцидента двое жителей Палестинской автономии получили ранения и были госпитализированы.

Силы безопасности задержали трех подозреваемых на въезде в поселение. Задержанные переданы на допрос в отделение полиции Ариэля.

Расследование продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook