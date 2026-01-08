В Самарии группа израильтян напала на арабов, есть пострадавшие. Задержаны подозреваемые

Пресс-службы ЦАХАЛа и полиции сообщили, что в район перекрестка Шавей-Шомрон в Самари были направлены силы безопасности после сообщения о десятках израильтян в масках, которые наносили ущерб имуществу арабов.

Были подожжены автомобили с палестинскими номерными знаками. Кроме того, было совершено нападение на одного из водителей. В результате инцидента двое жителей Палестинской автономии получили ранения и были госпитализированы.

Силы безопасности задержали трех подозреваемых на въезде в поселение. Задержанные переданы на допрос в отделение полиции Ариэля.

Расследование продолжается.