Парусный спорт. Галь Фридман уходит из сборной Израиля
время публикации: 08 января 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 13:33
Чемпион Афинской олимпиады Галь Фридман ушел с поста главного тренера мужской сборной Израиля по виндсерфингу, сообщает "Исраэль а-Йом".
Под его руководством Том Реувени стал чемпионом Парижской олимпиады.
Галь Фридман попросил федерацию о расторжении контракта.
50-летний Галь Фридман - единственный израильтянин, завоевывавший золотые олимпийские медали и как спортсмен, и как тренер.
К чемпионату Европы, который состоится в мае, сборную Израиля будет готовить Стив Беймель.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025