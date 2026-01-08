Парусный спорт. Галь Фридман уходит из сборной Израиля

Чемпион Афинской олимпиады Галь Фридман ушел с поста главного тренера мужской сборной Израиля по виндсерфингу, сообщает "Исраэль а-Йом".

Под его руководством Том Реувени стал чемпионом Парижской олимпиады.

Галь Фридман попросил федерацию о расторжении контракта.

50-летний Галь Фридман - единственный израильтянин, завоевывавший золотые олимпийские медали и как спортсмен, и как тренер.

К чемпионату Европы, который состоится в мае, сборную Израиля будет готовить Стив Беймель.