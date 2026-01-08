Лапид требует начать расследование против министра финансов за перевод средств "харедим"

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") в ходе специально созванной пресс-конференции сообщил, что направил срочное требование в следственный отдел полиции вызвать на допрос министра финансов Бецалеля Смотрича и высокопоставленных чиновников минфина по делу о перечислении средств ультрарелигиозным учебным заведениям.

Как сообщает Анна Барски в своей статье в "Маариве", это требование Лапид объясняет вскрывшимися на заседании БАГАЦа данными о переводе в ультрарелигиозные образовательные сети гораздо большего объема средств, чем 1,09 млрд, которые изначально упоминались в периции партии "Еш Атид".

По словам Яира Лапида, в ходе заседания БАГАЦа представители государства признали, что большая часть средств была переведена еще до получения обязательного по закону одобрения финансовой комиссией Кнессета, а председатель финансовой комиссии признал, что голосовал за эти переводы, зная, что фактически они уже были выполнены, нарушив тем самым закон.