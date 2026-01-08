x
Израиль

Водитель автобуса, насмерть сбивший в Иерусалиме подростка, может выйти под домашний арест

время публикации: 08 января 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 14:01
Водитель автобуса, насмерть сбивший в Иерусалиме подростка, может выйти под домашний арест
Chaim Goldberg/Flash90

Иерусалимский окружной суд постановил, что Хатиб Фахри – водитель автобуса, насмерть сбивший в Иерусалиме 14-летнего Йосефа Айзенталя, может быть отпущен под домашний арест. Пока он остается под стражей (до 9 января), у полиции есть возможность обжаловать решение.

Судя по данным, публиковавшимся в СМИ, полиция не намерена добиваться обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Трагический инцидент произошел во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов против закона о призыве. На перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа демонстранты перекрыли дорогу, и автобус компании Extra, следовавший по 64-му маршруту, не мог продвигаться дальше. Сбив одного из протестующих, водитель продолжил движение. После первого столкновения с участниками акции автобус проехал сотни метров, прежде чем остановился.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть 14-летнего Йосефа Айзенталя, жителя иерусалимского квартала Рамот. Еще трое подростков в возрасте 14-17 лет получили легкие травмы.

По данным СМИ, водитель заявил, что пытался как можно быстрее покинуть район демонстрации, но был окружен толпой, которая бросала в автобус камни, оскорбляла и плевала в него. Перед наездом он обращался в полицию с просьбой о помощи. В правоохранительных органах подчеркивают, что рассматривают все версии.

