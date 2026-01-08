"Урожай Принца": поданы обвинения против клана Абу Латифа

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Нидаля Абу Латифа, Фади Артуля, Эяля Саламэ и других фигурантов по делу об организованной преступной деятельности.

По версии экономического отдела прокуратуры, в 2020-2025 годах обвиняемые действовали как организованная группа, систематически используя угрозы, запугивание и насилие для взыскания денег, захвата активов и продвижения экономических интересов. В обвинении отмечается, что сама фамилия "Абу Латиф" воспринималась как фактор запугивания.

Центральным эпизодом дела названа многолетняя схема давления на предпринимателя, обозначенного как А.А. (суд запретил публиковать сведения, которые могут привести к его идентификации или идентификации членов семьи). По материалам дела, после финансовых трудностей в 2019 году у него возникли долги поставщикам. Когда два поставщика из Шхема (владельцы фабрики по производству тхины) не смогли взыскать долг "легально", они, как утверждается, обратились к Фади Артулю. Далее долг был "зафиксирован" на определенной сумме и началось взыскание через угрозы и насилие, включая стрельбу по дому родственников А.А. В результате, по версии прокуратуры, от А.А. и его семьи было получено 850 тысяч шекелей наличными и чеками. Так как выплаченные суммы, по утверждению обвинения, не покрыли "назначенный" размер долга, группа приступила к попыткам взыскания за счет реализации имущества предпринимателя. В деле описан эпизод с промышленным объектом стоимостью в миллионы шекелей: утверждается, что обвиняемые, действуя совместно с адвокатом Хусамом Сбаитом (адвокатом А.А.), участвовали в процедурах принудительной продажи в службе судебного исполнения, оказывали давление на потерпевшего и срывали торги, запугивая других участников и победителей аукционов. Отдельно в обвинении говорится, что обвиняемые заставляли А.А. и его супругу длительное время выполнять различные работы в интересах группы – от бухгалтерии и маркетинга до хозяйственных и личных поручений – под угрозами и запугиванием.

Прокуратура также описывает схему вывода и маскировки активов через сеть компаний. После ареста Нидаля Абу Латифа и Фади Артуля в 2023 году (по другому делу) управление активностью, как утверждается, велось "снаружи" при ключевой роли Эяля Саламэ: предпринимались попытки обходить судебные запреты, аресты и заморозку имущества и переводить деятельность на другие структуры, чтобы предотвратить конфискацию. В частности, указывается на перевод операций на компанию Dubai Marketing & Tobacco Trading Ltd., контролируемую Башаром Махулем. Прокуратура утверждает, что речь шла об оборотах на десятки миллионов шекелей, при этом имели место нарушения налогового законодательства – сокрытие доходов, фиктивные расходы и уклонение от уплаты налогов на миллионы шекелей.

В рамках обвинения всем фигурантам вменяется вымогательство под угрозами, части – также вымогательство с применением силы. Нидалю и Фади дополнительно вменяются стрельба из огнестрельного оружия, эпизоды отмывания и сокрытия происхождения полученных средств, а также налоговые и мошеннические нарушения. Также описан отдельный эпизод, связанный с импортом оливкового масла и операциями, которые, по версии следствия, были направлены на сокрытие личности фактического импортера и проведение платежей в обход контроля банковской системы.