Ватикан против "Расселения-Застройки" на Масличной горе: будет заслонять Папе Римскому вид из окна

Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству рассмотрит во вторник, 18 ноября, возражение, поданное Ватиканом против проекта городской реновации на улице Шмуэль бен Адия, рядом с кампусом Университета мормонов на Масличной горе в Иерусалиме.

Строительный проект, инициатива иерусалимского бизнесмена Хани Абу-Дия, включает надстройку двух этажей над старым зданием и строительство нового четырехэтажного здания над подземной парковкой. Общая площадь застройки составит 3274 кв.м. В новом здании будут 12 квартир и торговые и офисные помещения.

Документация по старому каменному зданию, подготовленная архитектором Михаэлем Юнесом, поясняет, что дом, расположенный на участке площадью около 1,5 дунама, был построен в два этапа, в 1930-х и 1950-х годах, семьей арабо-христианско-лютеранской семьей Абу-Дия. Сегодня в доме проживает Вадад, мать семейства.

По утверждению Ватикана, направленному в МИД Израиля еще в июле 2024 года, утверждение плана проекта станет нарушением Венской конвенции 1961 года и помешает работе дипломатической миссии Ватикана.

В письмо подчеркивается, что здание миссии Ватикана, расположенное вблизи участка, на котором предполагается реновация, является резиденцией Папы Римского во время его официальных визитов в страну (понтифики останавливались там четыре раза за последние полвека - в 1964, 2000, 2009 и 2014 годах), и реализация плана будет во время визитов заслонять главе Римско-Католической церкви вид из окна.

Представляющие Ватикан адвокаты утверждают также, что реализация проекта может "привести к конструктивному ущербу соседним зданиям на участке Святого Престола, перекрытию солнечного света и вида и существенному ущербу стоимости земель Святого Престола, и даже к существенному ущербу религиозным действиям и молитвам на землях Святого Престола, требующим тишины и приватности".

Как отмечает "Калькалист", главный инженер Иерусалима занимает промежуточную позицию, указывая, что проект превышает максимально разрешенные объемы застройки согласно генеральному плану для участков в пределах Старого города, и предлагает сократить масштабы проекта.