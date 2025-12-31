Хасиды ХАБАДа напечатали книгу "Тания" в Сомалиленде

В конце декабря Янки и Менди Рубин, хасиды движения ХАБАД, прибыли в Сомалиленд из Майами. Основной их задачей стала публикация книги "Тания", центрального труда Любавичского хасидизма, в рамках международной инициативы, начатой покойным Любавичским ребе Менахемом-Менделем Шнеерсоном, по изданию этой книги в разных странах мира.

Традиция публикации "Тании" в разных странах и городах существует с конца 1970-х годов. В соответствии с указаниями Любавичского ребе, книга должна издаваться непосредственно на месте, а не доставляться из других стран. За прошедшие десятилетия "Тания" была напечатана в тысячах изданий, включая государства с минимальным или отсутствующим еврейским присутствием.

Печать книги в Сомалиленде была осуществлена локально, что делает регион одной из территорий, где "Тания" была издана впервые. Большинство населения Сомалиленда составляют мусульмане, постоянной еврейской общины в стране нет. Визит состоялся на фоне недавнего решения Израиля признать независимость Сомалиленда. По словам участников поездки, о политическом контексте они узнали уже находясь в стране, в ходе общения с местными жителями.

Инициатива по изданию книги "Тания" в различных точках земного шара, включая Суэцкий канал и гору Эверест, основана на идее о том, что распространение учения хасидизма способствует духовному преобразованию мира. "Тания" рассматривается как систематическое и каноническое изложение этого учения, поэтому ее локальное издание имеет особое духовное значение для хасидов.