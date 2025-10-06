Объявлено о стратегическом партнерстве OpenAI и AMD

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT) объявила о стратегическом партнерстве с компанией AMD (разработчиком чипов).

В объявлении сказано, что OpenAI планирует развернуть 6 ГВт мощностей на базе графического ускорителя GPU Instinct AMD (первый 1 ГВт – во второй половине 2026 года).

В рамках сделки AMD выдала OpenAI варант на покупку до 160 млн акций – около 10% компании – по $0,01 за акцию, с поэтапным наделением прав при выполнении технологических и ценовых условий.

Стороны называют соглашение "многолетним и многопоколенным". На рынке его рассматривают как усиление конкуренции AMD с Nvidia в сегменте ИИ-чипов.

На фоне сообщений о сделке акции AMD резко возросли в цене.