NVIDIA вложит $5 млрд в Intel будет разрабатывать с ним чипы на базе израильских технологий

Производитель чипов для технологий искусственного интеллекта NVIDIA объявил об инвестиции в размере 5 миллиардов долларов в Intel, что сделает его крупнейшим акционером корпорации (около 4%).

В рамках сделки обе компании будут совместно разрабатывать инновационные чипы, объединяющие специализированные процессоры (CPU) Intel с чипами искусственного интеллекта (GPU) NVIDIA.

Разработка, которая будет основываться на технологиях израильского производителя чипов Mellanox, может подорвать позиции конкурентов Intel из AMD и TSMC и укрепить израильские центры Intel и NVIDIA.

Следует отметить, что сделка пока не включает производство чипов NVIDIA на заводах Intel, но рыночные аналитики считают, что это первый шаг к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит будущее производственного подразделения Intel.

Инвестиции от NVIDIA пополняют собственный капитал Intel, которому недавно удалось привлечь дополнительные инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от SoftBank и 5,7 миллиарда долларов от правительства США.