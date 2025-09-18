x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 23:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 23:34
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

NVIDIA вложит $5 млрд в Intel будет разрабатывать с ним чипы на базе израильских технологий

ИИ
Полупроводники
время публикации: 18 сентября 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 22:17
NVIDIA вложит $5 млрд в Intel будет разрабатывать с ним чипы на базе израильских технологий
Yonatan Sindel/Flash90

Производитель чипов для технологий искусственного интеллекта NVIDIA объявил об инвестиции в размере 5 миллиардов долларов в Intel, что сделает его крупнейшим акционером корпорации (около 4%).

В рамках сделки обе компании будут совместно разрабатывать инновационные чипы, объединяющие специализированные процессоры (CPU) Intel с чипами искусственного интеллекта (GPU) NVIDIA.

Разработка, которая будет основываться на технологиях израильского производителя чипов Mellanox, может подорвать позиции конкурентов Intel из AMD и TSMC и укрепить израильские центры Intel и NVIDIA.

Следует отметить, что сделка пока не включает производство чипов NVIDIA на заводах Intel, но рыночные аналитики считают, что это первый шаг к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит будущее производственного подразделения Intel.

Инвестиции от NVIDIA пополняют собственный капитал Intel, которому недавно удалось привлечь дополнительные инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от SoftBank и 5,7 миллиарда долларов от правительства США.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 06 мая 2025

Израиль укрепляет позиции в мировой индустрии высоких технологий и электроники
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 ноября 2024

The Marker: несмотря на оптимистические отчеты, Intel не удается преодолеть кризис