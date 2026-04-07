07 апреля 2026
Экономика

Потребление военного времени: израильтяне закупаются алкоголем и меньше ходят в рестораны

время публикации: 07 апреля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 08:27
Wikipedia.org. Фото: Evan Swigart from Chicago, USA

Согласно данным компании "Исракарт", в марте 2026 года израильтяне сократили на 24% расходы на кафе и рестораны, что стало серьезным ударом для отрасли общественного питания.

Рост заказов доставки на дом на 8,5% по сравнению с довоенными показателями лишь незначительно смягчил этот удар.

Покупки обуви, одежды и товаров для дома также сократились на 11%, что частично компенсировал рост покупок онлайн на 18%.

В сфере культуры и развлечений расходы израильтян сократились на 26,8%, расходы на бензин упали на 27%, расходы на отели – на 60%.

В то же время израильтяне потратили больше обычного на электротовары и электронику (+6,4%) и на алкоголь (+5% в магазинах и +8% в онлайн-заказах).

