Опубликован пятилетний план восстановления севера Израиля

Объединенная администрация управлений "Ткума" и "Тнуфа ле-Цафон" представила правительству проект пятилетнего плана восстановления и развития населенных пунктов "линии противостояния" вдоль границы с Ливаном.

Если прежние решения на протяжении 2025 года касались главным образом восстановления прямого ущерба и выплаты экстренных пособий эвакуированным жителям, нынешний проект закладывает беспрецедентную бюджетную и организационную основу для преобразования облика региона в ближайшее десятилетие. Правительство ставит перед собой весьма амбициозные цели: не просто восстановить существующие населенные пункты, но и кардинально расширить их, увеличив население на 100 тысяч человек к 2036 году и создав потенциал для строительства свыше 25 тысяч новых жилых единиц уже в ближайшие годы.

В основе плана лежит бюджет в размере 4,9 млрд шекелей, остаток из 12 млрд шекелей, выделенных в связи с возвращением жителей после длительной эвакуации.

Средства рассчитаны на многолетнее освоение до 2030 года и распределены по целевым "корзинам": от 450 млн шекелей на благоустройство общественных пространств и инфраструктуры местных советов до 355 млн шекелей исключительно на городскую реновацию Кирьят-Шмоны, а также целевые ассигнования на личную безопасность, образование и общественную сферу.

В проекте предусмотрены инвестиции в личную безопасность, прежде всего строительство нового полицейского участка в Кирьят-Шмоне стоимостью 62 млн шекелей, а также средства на развитие высокотехнологичной занятости в регионе, создание студенческих городков для медиков и укрепление общинных поселенческих ядер, формирование еще одного университета в Маалот-Таршихе.