Eni сообщила о новом месторождении газа в водах Египта

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об открытии значительного месторождения газа и газового конденсата на шельфе Египта в Средиземном море.

Открытие стало результатом успешного бурения разведочной скважины Denise W-1 в рамках концессии Темсах в Восточном Средиземноморье.

По предварительным оценкам, начальные геологические запасы месторождения составляют около 56 млрд кубометров газа и порядка 130 млн баррелей попутного конденсата

Месторождение расположено примерно в 70 км от берега на глубине около 95 метров и находится менее чем в 10 км от действующей производственной инфраструктуры, что создаёт условия для ускоренного освоения.

По предварительным техническим оценкам, характеристики пласта схожи с соседним месторождением "Темсах", находящимся в разработке с 2001 года.

Структура Denise W характеризуется высококачественными газоносными песчаниками с эффективной газонасыщенной мощностью около 50 метров, что свидетельствует о высоком потенциале извлечения.