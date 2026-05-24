24 мая 2026
Спорт

Победителем Евролиги стал "Олимпиакос"

Баскетбол
время публикации: 24 мая 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 23:21
В Афинах завершился финальный матч Евролиги. "Олимпиакос" обыграл мадридский "Реал" 92:85.

Эти команды пятый раз играли в финалах Евролиги. "Олимпиакос" одержал вторую победу в решающих матчах.

Последний раз "Олимпиакос" побеждал в финале Евролиги в 2013 году.

Испанцы выиграли первую четверть 26:19.

Первую половину матча выиграли греки 46:44.

После 30 минут в счете ведет "Реал" 65:61.

Самый результативный игрок матча форварда "Реала" Трей Лайлз (24 + 8 подборов).

Лучший в составе победителей - Эван Фурнье (20 + 5 подборов + 4 передачи + 1 перехват).

