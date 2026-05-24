Житель Кирьят-Оно задержан по подозрению в сексуальных преступлениях, продолжавшихся многие годы

Полиция задержала 51-летнего жителя Кирьят-Оно по подозрению в сексуальном насилии над молодой женщиной. Насилие, по версии следствия, продолжалось многие годы и началось, когда потерпевшая была ещё несовершеннолетней.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование было начато 21 мая после обращения 22-летней женщины.

Подозреваемый был задержан в соответствии с судебным ордером. Мужчина подозревается в изнасиловании, развратных действиях и шантаже. Полиция намерена 25 мая обратиться в суд с просьбой о продлении ареста подозреваемого.

Кроме того, была допрошена 48-летняя жена подозреваемого по подозрению в преступном сговоре.

По информации сайта Walla News, жалоба была подана 22-летней гимнасткой. Она утверждала, что с 12 лет и по сей день она подвергается сексуализированному насилию. В публикации утверждается, что речь идет об известном тренере по гимнастике.