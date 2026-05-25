x
25 мая 2026
|
последняя новость: 00:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 00:05
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к "Соглашениям Авраама" после войны с Ираном

Турция
Израиль
Дональд Трамп
Война с Ираном
Пакистан
время публикации: 25 мая 2026 г., 00:05 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 00:05
Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к "Соглашениям Авраама" после войны с Ираном
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной конференции в субботу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна заявил, что после завершения конфликта с Ираном ожидает от тех из них, кто еще не присоединился к "Соглашениям Авраама", нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников в материале, опубликованном сайтом "Мако".

По данным источников, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, были застигнуты врасплох этим требованием. "На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи", – рассказал один из американских чиновников. Трамп также сообщил участникам, что намерен позвонить Нетаниягу и надеется, что в ближайшем будущем израильский премьер присоединится к переговорам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

Трамп распорядился не торопиться с соглашением с Ираном и сохранить блокаду
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2026

Нетаниягу прокомментировал ход переговоров с Ираном изображением, созданным с помощью ИИ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

Adios: Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки