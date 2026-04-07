07 апреля 2026
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Испанский подрядчик, лишившийся части подряда, судится с "Ракевет Исраэль"

время публикации: 07 апреля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 09:45
Испанская компания SEMI, отвечающая за проект электрификации израильских железных дорог, подала в Тель-Авивский окружной суд иск против железнодорожной компании "Ракевет Исраэль", лишившей ее части подряда.

Иск содержит срочное ходатайство о выдаче временного судебного запрета в одностороннем порядке на передачу двух участков – Восточной линии и 431-й линии – израильским подрядчикам "Лином" и "Бен-Ари".

В "Ракевет Исраэль" объяснили передачу части подряда несоблюдением сроков и неустранением нарушений, несмотря на полученные предупреждения.

В SEMI обвиняют "Ракевет Исраэль" в нарушении контракта и в "непрофессиональном и силовом подходе".

Суд отклонил ходатайство SEMI о временном запрете, однако слушание по существу иска назначено уже на следующую неделю.

