Испанский подрядчик, лишившийся части подряда, судится с "Ракевет Исраэль"

Испанская компания SEMI, отвечающая за проект электрификации израильских железных дорог, подала в Тель-Авивский окружной суд иск против железнодорожной компании "Ракевет Исраэль", лишившей ее части подряда.

Иск содержит срочное ходатайство о выдаче временного судебного запрета в одностороннем порядке на передачу двух участков – Восточной линии и 431-й линии – израильским подрядчикам "Лином" и "Бен-Ари".

В "Ракевет Исраэль" объяснили передачу части подряда несоблюдением сроков и неустранением нарушений, несмотря на полученные предупреждения.

В SEMI обвиняют "Ракевет Исраэль" в нарушении контракта и в "непрофессиональном и силовом подходе".

Суд отклонил ходатайство SEMI о временном запрете, однако слушание по существу иска назначено уже на следующую неделю.