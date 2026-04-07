ХАБАД выиграл суд у самой богатой деревни штата Нью-Йорк, запретившей строительство синагоги

Движение ХАБАД и администрация деревни Олд-Вестбери заключили внесудебное соглашение, в рамках которого деревня выплати ХАБАДу 19 миллионов шекелей, а местный филиал движения получит разрешение на строительство синагоги площадью около 2000 кв.м. с прилегающей парковкой.

Олд-Вестбери, расположенная на Лонг-Айленде, в 40 минутах езды от Манхеттена, является одним из самых состоятельных населенных пунктов США.

Среди обитателей деревни – семьи Вандербилтов, Дюпонов и Уитни, семья экс-президентов США Бушей, Виктория Готти, дочь главы мафиозного клана Джона Готти, Говард Стерн, писатели Николь Краусс и Джонатан Сафран Фоэр, Стивен Шонфелд, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткоф. Поместья деревни служили декорациями для "Заговора" Хичкока, "Жестоких игр", "Великого Гэтсби".

В 1999 году на участке, принадлежавшем раввину ХАБАДа Аарону Коникову, должна была открыться новая синагога. Однако за неделю до открытия местный совет вмешался и объявил религиозную деятельность на объекте нарушением муниципальных норм. В 2001 году совет принял закон о домах молитвы, условия которого делают строительство нереальным.

Одно из ключевых требований закона обязывало строить синагогу на участке площадью не менее 5 гектаров преимущественно "в естественном, незастроенном состоянии" и предписывал соблюдение отступа от улицы в 60 метров. Параллельно совет раз за разом отклоняли заявки на строительство, ссылаясь на проблемы с трафиком, парковкой, шумом и плотностью застройки.

В декабре 2008 года раввин Коников и еврейская община подали иск в федеральный суд. В октябре 2025 года федеральный судья Гэри Браун постановил, что норма 2001 года неконституционно дискриминирует свободу вероисповедания. Судья указал, что нормы зонирования деревни были куда снисходительнее к конюшням и полям для гольфа, чем к религиозным объектам. Доводы совета о трафике и шуме судья отверг как "оторванные от реальности", и призвал стороны к мировому соглашению.