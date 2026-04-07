Расходы на социальное обеспечение в Великобритании превысили поступления от подоходного налога

Согласно данным британского Управления бюджетной ответственности, в 2025 финансовом году поступления в государственную казну Соединенного королевства от подоходного налога составили 331 миллиард фунтов стерлингов.

За тот же период государство потратило на социальные пособия 333 миллиарда фунтов стерлингов. Иными словами, государство тратит на тех, кто не работает, больше, чем получает от тех, кто работает.

Самые быстрорастущие статьи соцрасходов - пособия по болезни, инвалидности и нетрудоспособности: по оценке управления, в 2024 году они составили около 76 млрд, увеличившись на 24 миллиарда фунтов за пять лет.