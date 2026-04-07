Индия запустила реактор, способный производить собственное ядерное топливо

Индия достигла важной вехи в ядерной энергетике: реактор-размножитель в Калпаккаме (штат Тамилнад) достиг уровня критичности, то есть начал поддерживать самостоятельную цепную реакцию. Это обязательный шаг перед подключением к энергосети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал событие "определяющим моментом" в атомной истории страны.

Реактор в Калпаккаме вырабатывает больше ядерного топлива, чем сжигает. Он работает не на воде, как большинство реакторов в мире, а на жидком натрии, что позволяет нейтронам оставаться высокоэнергетическими. Именно они превращают обеднённый уран в плутоний - новое топливо, которое снова идёт в дело.

Технология призвана решить стратегическую проблему Индии – нехватку урана при больших запасах тория. Физик Хоми Баба еще в 1950-х годах разработал трехступенчатую программу, по которой реакторы-размножители служат промежуточным звеном, которое позволит в дальнейшем перейти на использование тория для выработки электроэнергии.

Строительство реактора началось в 2004 году и неоднократно затягивалось из-за технических трудностей. После серии испытаний на малой мощности реактор будет подключен к сети, и Индия станет второй страной в мире после России, эксплуатирующей коммерческий реактор-размножитель.