x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Индия запустила реактор, способный производить собственное ядерное топливо

Энергия
Индия
время публикации: 07 апреля 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 18:49
Wikipedia.org. Фото: IAEA Imagebank

Индия достигла важной вехи в ядерной энергетике: реактор-размножитель в Калпаккаме (штат Тамилнад) достиг уровня критичности, то есть начал поддерживать самостоятельную цепную реакцию. Это обязательный шаг перед подключением к энергосети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал событие "определяющим моментом" в атомной истории страны.

Реактор в Калпаккаме вырабатывает больше ядерного топлива, чем сжигает. Он работает не на воде, как большинство реакторов в мире, а на жидком натрии, что позволяет нейтронам оставаться высокоэнергетическими. Именно они превращают обеднённый уран в плутоний - новое топливо, которое снова идёт в дело.

Технология призвана решить стратегическую проблему Индии – нехватку урана при больших запасах тория. Физик Хоми Баба еще в 1950-х годах разработал трехступенчатую программу, по которой реакторы-размножители служат промежуточным звеном, которое позволит в дальнейшем перейти на использование тория для выработки электроэнергии.

Строительство реактора началось в 2004 году и неоднократно затягивалось из-за технических трудностей. После серии испытаний на малой мощности реактор будет подключен к сети, и Индия станет второй страной в мире после России, эксплуатирующей коммерческий реактор-размножитель.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook